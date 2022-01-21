В Москве в рамках акции «Ёлочный круговорот» сдали более 20 тысяч хвойных деревьев

В Москве в рамках акции «Ёлочный круговорот» сдали более 20,1 тыс. хвойных деревьев.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Акция пользуется популярностью у жителей столицы, она проходит уже в седьмой раз. До 20 февраля в городе работают 583 пункта сбора хвойных деревьев, ещё два — в ближайшем Подмосковье», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, 11 пунктов доступны на природных территориях.

Собранные ели, сосны и пихты будут переработаны в щепу для подсыпки в вольерах и обустройства экологических троп.

Ранее телеканал «360» сообщал, что акция «Подари вторую жизнь своей ёлке» началась в Московской области в субботу, 15 января.