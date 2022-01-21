Премия «Ясная поляна» начала приём заявок

Начался приём заявок на 20-й сезон литературной премии «Ясная поляна».

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соучредителей премии — музей-усадьбу Л. Н. Толстого и компанию Samsung Electronics.

Жюри выберет победителей в основных номинациях «Современная русская проза» и «Иностранная литература», а также назовёт значимое событие в отечественной литературной жизни.

Заявки принимаются до 20 марта.

В разные годы лауреатами премии становились Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Орхан Памук, Марио Варгас Льоса.

Ранее директор Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Мария Веденяпина рассказала о планах учреждения на 2022 год.