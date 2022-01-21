Премия «Ясная поляна» начала приём заявок
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соучредителей премии — музей-усадьбу Л. Н. Толстого и компанию Samsung Electronics.
Жюри выберет победителей в основных номинациях «Современная русская проза» и «Иностранная литература», а также назовёт значимое событие в отечественной литературной жизни.
Заявки принимаются до 20 марта.
В разные годы лауреатами премии становились Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Орхан Памук, Марио Варгас Льоса.
Ранее директор Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Мария Веденяпина рассказала о планах учреждения на 2022 год.