В Российской государственной детской библиотеке рассказали о планах на 2022 год

Директор Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Мария Веденяпина рассказала о планах учреждения на 2022 год.

«Мы запланировали несколько проектов, посвящённых нематериальному культурному наследию России. Среди них, например, большой фестиваль чтения сказок народов России «Сказок пёстрый ковёр», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, совместно с Российским обществом «Знание» будет реализован проект «Всероссийский этнолекторий» — фестиваль-конкурс по сохранению нематериального культурного наследия народов России, в рамках которого библиотеки представят свои лекционные практики, посвящённые местному фольклору.

«И наконец, мы продолжим всероссийский проект «Символы России», который начался в 2016 году. Эта ежегодная акция состоит из двух частей: конкурса и олимпиады. Сначала дети придумывают вопросы на заданную тему, а затем на лучшие из них отвечают участники олимпиады, которая проходит в единый день по всей стране», — сообщила Веденяпина.

Ранее сообщалось, что Единый день открытых дверей прошёл в субботу, 20 ноября, в городских культурных учреждениях Москвы.