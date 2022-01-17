В Российской государственной детской библиотеке рассказали о планах на 2022 год

Короткая ссылка
Директор Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Мария Веденяпина рассказала о планах учреждения на 2022 год.
В Российской государственной детской библиотеке рассказали о планах на 2022 год
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Мы запланировали несколько проектов, посвящённых нематериальному культурному наследию России. Среди них, например, большой фестиваль чтения сказок народов России «Сказок пёстрый ковёр», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, совместно с Российским обществом «Знание» будет реализован проект «Всероссийский этнолекторий» — фестиваль-конкурс по сохранению нематериального культурного наследия народов России, в рамках которого библиотеки представят свои лекционные практики, посвящённые местному фольклору.

«И наконец, мы продолжим всероссийский проект «Символы России», который начался в 2016 году. Эта ежегодная акция состоит из двух частей: конкурса и олимпиады. Сначала дети придумывают вопросы на заданную тему, а затем на лучшие из них отвечают участники олимпиады, которая проходит в единый день по всей стране», — сообщила Веденяпина.

Ранее сообщалось, что Единый день открытых дверей прошёл в субботу, 20 ноября, в городских культурных учреждениях Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить