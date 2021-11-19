Единый день открытых дверей пройдёт 20 ноября в библиотеках Москвы

Единый день открытых дверей состоится в субботу, 20 ноября, в городских культурных учреждениях Москвы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Акцию проведут 163 библиотеки и 82 культурных центра. Они расскажут о книжных новинках, организуют концерты и лекции, а также спектакли.

Мероприятия бесплатны, но нужна предварительная регистрация.

«Программу подготовили 245 библиотек и культурных центров. В каждом районе москвичи смогут посетить специальные мероприятия. Выбрать есть из чего: мастер-классы, лекции, интерактивные игры, конкурсы, встречи с детскими писателями и многое другое», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области акцию «Ночь искусств», проходившую в онлайн-формате, посетили более 80 тыс. человек.