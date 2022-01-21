Синоптики предупредили о ночных морозах в Крыму на следующей неделе

Синоптики предупредили о ночных морозах и усилении ветра в Крыму на следующей неделе.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В выходные дни и на следующей рабочей неделе ожидается однородный характер погоды: временами мокрый снег, снег, гололедица», — говорится в прогнозе.

В начале недели будет сильный северо-восточный ветер, 10—15 м/с.

Температура воздуха ночью -7...-12 °С, на южном побережье 0...-5 °С.

Также стало известно, что в Кирове 22 и 23 января прогнозируется относительно тёплая и снежная погода. Средняя температура воздуха -6...-8 °С, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт gismeteo.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о перепадах атмосферного давления в столичном регионе.