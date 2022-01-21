Facebook заблокировал публикацию новых постов на странице Sputnik Arabic

Администрация социальной сети Facebook заблокировала публикацию новых постов на странице арабского сайта агентства Sputnik.

Об этом пишет РИА Новости.

«Ограничение введено в связи с потенциальным несоблюдением нашей политики», — приводится ответ службы поддержки соцсети.

Согласно уведомлению, доступ к странице был ограничен «в целях безопасности на несколько дней».

16 января Facebook заблокировала официальную страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.