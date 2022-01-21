В Приморском нацпарке появился детёныш редчайшего амурского горала

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В Приморском национальном парке «Земля леопарда» появился детёныш амурского горала.
В Приморском нацпарке появился детёныш редчайшего амурского горала
  • РИА Новости

Учёные заметили группу горалов с козлёнком. Это впервые за последние 100 лет подтвердило теорию о присутствии в регионе устойчивой размножающейся популяции краснокнижных животных, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Амурский горал — единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока, чрезвычайно редкое животное как в России, так и в мире.

Общая численность этих особей науке не известна.

Ранее биолог и натуралист Илья Гомыранов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал рост численности северных оленей и лосей на Ямале.

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