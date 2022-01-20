Собянин поздравил режиссёра Хотиненко с 70-летием

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Мэр Москвы Сергей Собянин отправил поздравительную телеграмму режиссёру и народному артисту России Владимиру Хотиненко по случаю его 70-летия.
Собянин поздравил режиссёра Хотиненко с 70-летием
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

«Выдающийся режиссёр и сценарист, вы вносите большой вклад в сохранение и приумножение славных традиций отечественного кинематографа. Ваши замечательные фильмы поднимают острые социальные и нравственные проблемы, открывают малоизвестные страницы истории, вызывают живой интерес современников и по праву завоевывают награды престижных кинофестивалей», — говорится в тексте послания.

Ранее в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Хотиненко оценил состояние современного кинематографа.

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