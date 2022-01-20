Собянин поздравил режиссёра Хотиненко с 70-летием
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- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
«Выдающийся режиссёр и сценарист, вы вносите большой вклад в сохранение и приумножение славных традиций отечественного кинематографа. Ваши замечательные фильмы поднимают острые социальные и нравственные проблемы, открывают малоизвестные страницы истории, вызывают живой интерес современников и по праву завоевывают награды престижных кинофестивалей», — говорится в тексте послания.
Ранее в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Хотиненко оценил состояние современного кинематографа.