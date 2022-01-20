В «Современнике» рассказали о состоянии здоровья худрука Виктора Рыжакова

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Представитель столичного «Современника» прокомментировал состояние здоровья худрука театра Виктора Рыжакова, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию.
В «Современнике» рассказали о состоянии здоровья худрука Виктора Рыжакова
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Заболевший COVID-19 художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков на данный момент находится на карантине дома и продолжает работать в дистанционном режиме, сказал изданию представитель театра.

Ранее стало известно, что Рыжаков во второй раз заболел COVID-19. В декабре 2020 года он перенёс ту же болезнь.

«В начале недели (17 января. — RT) у него был зафиксирован «омикрон». Болезнь проходит без каких-либо осложнений. За её течением наблюдают специалисты из больницы, также помогает семейный доктор», — говорится в сообщении.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».

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