В «Современнике» рассказали о состоянии здоровья худрука Виктора Рыжакова

Представитель столичного «Современника» прокомментировал состояние здоровья худрука театра Виктора Рыжакова, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщают «Известия».

Заболевший COVID-19 художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков на данный момент находится на карантине дома и продолжает работать в дистанционном режиме, сказал изданию представитель театра.

Ранее стало известно, что Рыжаков во второй раз заболел COVID-19. В декабре 2020 года он перенёс ту же болезнь.

«В начале недели (17 января. — RT) у него был зафиксирован «омикрон». Болезнь проходит без каких-либо осложнений. За её течением наблюдают специалисты из больницы, также помогает семейный доктор», — говорится в сообщении.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».