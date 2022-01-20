Режиссёр Хотиненко высказался об уровне современного кинематографа

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Режиссёр Владимир Хотиненко, который 20 января отмечает 70-летний юбилей, оценил уровень современного кинематографа.
Режиссёр Хотиненко высказался об уровне современного кинематографа
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Своим мнение режиссёр поделился с сайтом «Аргументы и Факты».

«Сейчас кино везде, оно настолько влезло в нашу жизнь, что, несомненно, остаётся важнейшим её фактором. Но остаётся ли оно искусством — вопрос. Кино сегодня может снимать кто угодно — эфиры завалены видео, снятыми на смартфоны. А кино, к которому привыкло моё поколение, пока ушло в тень. То был период титанов — Антониони, Тарковский, Феллини. Кино было штучным. Сегодня же это «искусство» не культурного, а бескультурного уровня», — высказался Хотиненко.

Также в беседе с «Российской газетой» режиссёр рассказал, что вдохновило его снять один из самых известных своих фильмов.

«Фильм «Зеркало для героя» я снимал для своих родителей — объяснение в любви к ним и к их поколению. Оно тогда многим казалось никому не нужным, жизнь прожита зря. А я думал: не может быть, чтобы зря! Не может быть плохой матери, плохой Родины! И когда я решил снимать для мамы и папы, я понял, о чём я буду снимать эту картину, — про время. Прощальный взмах ушедшей эпохе», —  признался он.

Ранее актриса Валентина Абрамова рассказала о работе над ролью в спектакле «Без вины виноватые» в театре «Сфера».

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