Эдгард Запашный поделился воспоминаниями о Михаиле Зеленском

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный поделился воспоминаниями о журналисте и телеведущем Михаиле Зеленском.

«Как-то даже трудно осознавать, что его нет. Такой молодой, так быстро — это всё неправильно. Слово «был» даже не хочется употреблять. Каждый день его видишь по телевизору, общаешься, бываешь у него на программах. Добрый, светлый, пример для подражания», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Зеленский сделал «шикарную карьеру».

Зеленский умер во время отдыха с женой в Доминиканской Республике 11 января, ему было 46 лет.

По данным медиков, Зеленский скончался в результате сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

19 января в Москве проходит гражданская панихида.

Ранее ведущая «Царьград ТВ» Олеся Лосева в беседе с Nation News поделилась воспоминаниями о Зеленском.