Эдгард Запашный поделился воспоминаниями о Михаиле Зеленском
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- РИА Новости
«Как-то даже трудно осознавать, что его нет. Такой молодой, так быстро — это всё неправильно. Слово «был» даже не хочется употреблять. Каждый день его видишь по телевизору, общаешься, бываешь у него на программах. Добрый, светлый, пример для подражания», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, Зеленский сделал «шикарную карьеру».
Зеленский умер во время отдыха с женой в Доминиканской Республике 11 января, ему было 46 лет.
По данным медиков, Зеленский скончался в результате сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.
19 января в Москве проходит гражданская панихида.
Ранее ведущая «Царьград ТВ» Олеся Лосева в беседе с Nation News поделилась воспоминаниями о Зеленском.