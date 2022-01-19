В Москве началась церемония прощания с журналистом и телеведущим Михаилом Зеленским
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Церемония проходит в ритуальном зале Троекуровского кладбища.
Зеленский умер во время отдыха с женой в Доминиканской Республике 11 января, ему было 46 лет.
По данным медиков, Зеленский скончался в результате сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.
Ранее ведущая «Царьград ТВ» Олеся Лосева в беседе с Nation News поделилась воспоминаниями о Зеленском.