В Москве началась церемония прощания с журналистом и телеведущим Михаилом Зеленским

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В Москве началась гражданская панихида по журналисту и телеведущему Михаилу Зеленскому.
В Москве началась церемония прощания с журналистом и телеведущим Михаилом Зеленским
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Церемония проходит в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Зеленский умер во время отдыха с женой в Доминиканской Республике 11 января, ему было 46 лет.

По данным медиков, Зеленский скончался в результате сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Ранее ведущая «Царьград ТВ» Олеся Лосева в беседе с Nation News поделилась воспоминаниями о Зеленском.

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