Фильм Александра Золотухина вошёл в программу Берлинского кинофестиваля

Драма российского производства «Брат во всём» режиссёра Александра Золотухина вошла в программу 72-го Берлинского кинофестиваля.

Фильм будет представлен в основанной в 2020 году конкурсной секции Encounters, куда отбираются смелые и новаторские проекты независимых кинематографистов.

«Брат во всём» представляет собой историю взросления братьев-близнецов, решивших стать военными лётчиками. Они привыкли преодолевать все трудности вместе, однако в какой-то момент понимают, что мешают друг другу в достижении главной цели.

Ранее Александр Золотухин был удостоен премии «Ника» в номинации «Открытие года». Награду присудили за сценарий фильма «Мальчик русский».