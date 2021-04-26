Двойная награда: названы имена обладателей премии «Ника» за 2019 и 2020 годы

В Москве прошла торжественная церемония вручения премии «Ника», где были оглашены имена лауреатов за 2019 и 2020 годы. Главным призом — за лучший фильм — были отмечены ленты «Дорогие товарищи!» и «Француз». Награды за режиссуру получили постановщики этих картин Андрей Кончаловский и Андрей Смирнов. Лучшими анимационными проектами стали мультфильмы «Он не может жить без космоса» и «Мелодия струнного дерева». Среди актёров «Нику» получили Наталья Тенякова, Леонид Ярмольник, Чулпан Хаматова, Юлия Высоцкая, Татьяна Догилева, Самал Еслямова, Александр Балуев и Сергей Дрейден.

Вечером в воскресенье, 25 апреля, в московском концертном зале Vegas City Hall огласили имена лауреатов 34-й национальной кинематографической премии «Ника». В 2020 году чествование победителей было отменено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, поэтому награды вручили сразу за два предыдущих года.

Лучшим игровым фильмом 2020 года, по мнению Российской академии кинематографических искусств, стала картина «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. В числе лент-номинантов были «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Китобой» Филиппа Юрьева, «Пугало» Дмитрия Давыдова и «Доктор Лиза» Оксаны Карас.

За премию 2019 года соревновались ленты «Грех» Андрея Кончаловского, «Одесса» Валерия Тодоровского, «Дылда» Кантемира Балагова, «Айка» Сергея Дворцевого, однако «Нику» вручили режиссёру Андрею Смирнову и продюсеру Ирине Смирновой, которые представили фильм «Француз».

Выдающимся фильмом стран СНГ и Балтии за 2019 год признали «Вдох-выдох» (Дито Цинцадзе), снятый в Грузии. Награда за 2020 год досталась картине «Шамбала» (Артык Суюндуков, Кыргызстан).

Из неигровых фильмов члены жюри выбрали «Хуциев. Мотор идёт!» Петра Шепотинника (2019). В 2020 году в этой же номинации победила картина Андрея Грязева «Котлован».

Приз за лучший анимационный фильм присудили создателям картин «Он не может жить без космоса» Константину Бронзиту (2019) и «Мелодия струнного дерева» Ирине Евтеевой (2020).

Андрей Кончаловский получил награду за постановку фильма 2020 года «Дорогие товарищи!». Его соперниками были Андрей Зайцев («Блокадный дневник») и Дмитрий Давыдов («Пугало»).

В 2019 году на премию в этой категории были номинированы Кантемир Балагов («Дылда»), Андрей Смирнов («Француз»), Сергей Дворцевой («Айка») и другие. Награду присудили Смирнову.

Приза за монтаж удостоены Петер Маркович, который работал над картиной «Айка», а также Марина Лихачёва и Дмитрий Слобцов, принимавшие участие в создании ленты «Серебряные коньки».

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«Нику» за лучшую работу сценариста вручили Дмитрию Глуховскому — автору скрипта и романа, которые легли в основу фильма «Текст», и Михаилу Сегалу («Глубже!»).

В номинации «Лучшая операторская работа» победили Александр Симонов и Ирина Уральская. Они трудились на съёмках фильмов «Грех» и «Блокадный дневник» соответственно.

Наградой за выдающуюся работу звукорежиссёра отметили Ростислава Алимова («Дылда») и Полину Волынкину («Дорогие товарищи!»).

Также были выделены работы художников по костюмам Дмитрия Андреева, Татьяны Патрахальцевой и Галины Солодовниковой, которые создавали образы героев лент «Грех» и «Серебряные коньки».

Маурицио Сабатини и Александр Загоскин получили призы за лучшую работу художника («Грех» и «Серебряные коньки» соответственно).

За главную мужскую роль наградили Леонида Ярмольника и Александра Паля, которые снялись в картинах «Одесса» и «Глубже!». В аналогичной женской номинации приз за 2020 год разделили Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!») и Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»). За 2019 год награды вручили Самал Еслямовой («Айка») и Виктории Мирошниченко («Дылда»).

За роли второго плана статуэтки получили Наталья Тенякова и Александр Балуев («Француз»), Татьяна Догилева («Доктор Лиза») и Сергей Дрейден («Блокадный дневник»).

«Ника» за лучшую музыку досталась композитору Анне Друбич за сопровождение к картинам Валерия Тодоровского «Одесса» и «Гипноз». Таким образом, она стала победительницей и за 2019, и за 2020 год.

Премию в номинации «Открытие года» (2019) получил Александр Золотухин: по мнению членов академикии, он проделал выдающуюся работу над сценарием фильма «Мальчик русский». Также статуэтки удостоен режиссёр и сценарист картины «Китобой» Филипп Юрьев.

За 2019 год специальной наградой в номинации «Честь и достоинство» отмечен многолетний труд драматурга, сценариста, режиссёра, члена Европейской и Американской киноакадемий, председателя Конфедерации союзов кинематографистов Рустама Ибрагимбекова («Белое солнце пустыни», «Сибирский цирюльник»). Среди лауреатов прошлых лет — Иосиф Хейфиц, Георгий Жжёнов, Вячеслав Тихонов, Нонна Мордюкова, Пётр Тодоровский, Марлен Хуциев, Владимир Зельдин, Людмила Гурченко и другие знаменитости.

Премией «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» наградили историка кино, киноведа, заслуженного деятеля искусств России Елену Стишову.

Приз «За вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа вручили мультипликатору Леониду Шварцману.

Специальный приз совета академии «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» достался Борису Хлебникову, который в 2019 году представил мини-сериал «Шторм». Среди проектов 2020 года награду получила многосерийная лента Геннадия Островского «Волк».

Отдельную награду за исполнение роли в международном телевизионном проекте «Новый папа» режиссёра Паоло Соррентино» вручили актрисе Юлии Снигирь.

Национальную кинематографическую премию «Ника» в 1987 году учредил секретариат Союза кинематографистов СССР. С этой инициативой выступили режиссёр и актёр Юлий Гусман, который сейчас является художественным руководителем премии, и сценарист Виктор Мережко. Мережко был первым президентом Российской академии кинематографических искусств. Позже её возглавляли Эльдар Рязанов и Алексей Баталов. С 2013 года этот пост занимает режиссёр Андрей Кончаловский.

Победителей выбирают посредством тайного голосования членов жюри академии. В президиум организации входят Гарри Бардин, Алла Сурикова, Олег Басилашвили, Александр Сокуров, Александр Митта, Сергей Никоненко, Инна Чурикова, Карен Шахназаров и другие выдающиеся деятели российского кино.