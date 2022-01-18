Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Индии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 в Индии. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

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Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 88 км к северу от района Ши Йоми. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км под землёй. Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло у японских островов Огасавара в Тихом океане.