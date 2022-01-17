В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

В Краснодарском крае 17—19 января будет действовать штормовое предупреждение, ожидается сильный дождь, мокрый снег и ветер 20—25 м/с.

«В Краснодарском гидрометцентре сообщили, что 17—19 января на Кубани будет действовать штормовое предупреждение», — говорится в сообщении портала «Юга.ру».

На притоках реки Кубани и на реках Черноморского побережья возможны подъёмы уровня воды.

В горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1,5 тыс. м лавиноопасно.

Ранее стало известно, что судно под российским флагом, которое вошло в грузинские территориальные воды 7 января, не может покинуть акваторию гавани Батуми из-за шторма.