В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

Короткая ссылка
В Краснодарском крае 17—19 января будет действовать штормовое предупреждение, ожидается сильный дождь, мокрый снег и ветер 20—25 м/с.
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение
  • РИА Новости

«В Краснодарском гидрометцентре сообщили, что 17—19 января на Кубани будет действовать штормовое предупреждение», — говорится в сообщении портала «Юга.ру».

На притоках реки Кубани и на реках Черноморского побережья возможны подъёмы уровня воды.

В горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1,5 тыс. м лавиноопасно.

Ранее стало известно, что судно под российским флагом, которое вошло в грузинские территориальные воды 7 января, не может покинуть акваторию гавани Батуми из-за шторма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить