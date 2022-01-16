Российское судно не может покинуть акваторию Батуми из-за шторма

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Судно под российским флагом, которое вошло в грузинские территориальные воды 7 января, не может покинуть акваторию гавани Батуми из-за шторма.
Российское судно не может покинуть акваторию Батуми из-за шторма
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Об этом сообщает Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии.

Там уточнили, что на якорную стоянку в акватории батумской гавани встало судно SGV-Flot (IMO 8033089) с 13 членами экипажа на борту.

14 января экипаж получил от службы по надзору и государственного контроля батумской гавани предупреждение об ожидающемся резком изменении погоды.

«Из-за сильного шторма (шторм составлял шесть баллов, скорость ветра — 12—18 м/с) корабль потерял возможность маневрирования и волны стали приближать его к берегу. Несмотря на это, корабль своими силами сумел приостановить ход к берегу», — приводит сообщение агентства РИА Новости.

Судно постепенно смогло развернуться в сторону моря и встать на якорь. К настоящему времени оно ещё не покидало территориальные воды Грузии.

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