Российское судно не может покинуть акваторию Батуми из-за шторма

Судно под российским флагом, которое вошло в грузинские территориальные воды 7 января, не может покинуть акваторию гавани Батуми из-за шторма.

Об этом сообщает Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии.

Там уточнили, что на якорную стоянку в акватории батумской гавани встало судно SGV-Flot (IMO 8033089) с 13 членами экипажа на борту.

14 января экипаж получил от службы по надзору и государственного контроля батумской гавани предупреждение об ожидающемся резком изменении погоды.

«Из-за сильного шторма (шторм составлял шесть баллов, скорость ветра — 12—18 м/с) корабль потерял возможность маневрирования и волны стали приближать его к берегу. Несмотря на это, корабль своими силами сумел приостановить ход к берегу», — приводит сообщение агентства РИА Новости.

Судно постепенно смогло развернуться в сторону моря и встать на якорь. К настоящему времени оно ещё не покидало территориальные воды Грузии.