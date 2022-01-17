Из-за сильного снега в горах в Сочи объявлено экстренное предупреждение

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Синоптики прогнозируют сильный снег в предгорной и горной зонах Сочи до 18 января, на курорте объявлено экстренное предупреждение.
Из-за сильного снега в горах в Сочи объявлено экстренное предупреждение
  • © РИА Новости / Александр Патрин

«По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», утром, днём и до конца суток 18 января 2022 года в предгорной и горной зонах Сочи ожидается очень сильный снег», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Рекомендуется сохранять осторожность на улицах, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.

Ранее стало известно, что угроза цунами объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

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