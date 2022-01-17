Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал россиян не ждать прихода весны в начале марта.

«Ждать весны 1 марта точно не стоит, но если говорить более конкретно, апеллируя климатическими данными, то весна наступает, если речь идёт об устойчивом переходе температуры через 0 °C, это начало третьей декады марта», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Вильфанд добавил, что снежный покров обычно сходит в Москве ближе к середине апреля.

«Прилёт грачей — тоже в конце марта. Ледоход, ледолом — тоже в первых числах апреля. В общем, март — это зимний месяц, поэтому не стоит питать радужных надежд», — сказал он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что начало метеорологической весны в Москве может быть преждевременным.