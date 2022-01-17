Вильфанд призвал россиян не ждать прихода весны в начале марта

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал россиян не ждать прихода весны в начале марта.
Вильфанд призвал россиян не ждать прихода весны в начале марта
  • РИА Новости

«Ждать весны 1 марта точно не стоит, но если говорить более конкретно, апеллируя климатическими данными, то весна наступает, если речь идёт об устойчивом переходе температуры через 0 °C, это начало третьей декады марта», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Вильфанд добавил, что снежный покров обычно сходит в Москве ближе к середине апреля.

«Прилёт грачей — тоже в конце марта. Ледоход, ледолом — тоже в первых числах апреля. В общем, март — это зимний месяц, поэтому не стоит питать радужных надежд», — сказал он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что начало метеорологической весны в Москве может быть преждевременным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить