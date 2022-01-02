Тишковец заявил, что весна в Москве может наступить преждевременно

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что начало метеорологической весны в Москве может быть преждевременным.
Тишковец заявил, что весна в Москве может наступить преждевременно
  • © Официальный сайт мэра Москвы

«Предварительные оценки показывают — «нормальная зима» закончится вместе с январём, так как температура в феврале окажется на целых 3 °С теплее средних значений метеостатистики, а в марте аномалия тепла может достигнуть и 4 °С», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «климатический маятник во второй половине метеорологической зимы качнётся в обратную сторону — из холода в тепло с частыми оттепелями, осадками в смешанной фазе и гололёдными явлениями».

Тишковец добавил, что начало метеорологической весны, которая обычно наступает в конце марта, может быть преждевременным.

Ранее сообщалось, что «жёлтый» уровень погодной опасности продлили в Московской области из-за гололедицы и ветра.

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