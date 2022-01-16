Синоптик Тишковец прогнозирует выпадение до половины месячной нормы осадков за неделю

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве прогнозируется выпадение до половины месячной нормы осадков.
Синоптик Тишковец прогнозирует выпадение до половины месячной нормы осадков за неделю
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«Русская зима продолжит господствовать на просторах средней полосы России, и предстоящая неделя будет соответствовать этому статусу с довольно снежной, ветреной и умеренно морозной погодой», — приводит РИА Новости его слова.

Тишковец добавил, что с утра понедельника ожидается мощный североатлантический циклон со снегопадами средней интенсивности и метелями с ухудшением видимости.

«Показания барометров рухнут до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы. Выпадет до 5 мм осадков, сугробы подрастут с 29 до 31—32 см. Ветер в порывах будет достигать 15 м/с. Ночная температура — -2...-7  °С, днём — 0...-5  °С», — отметил синоптик.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в начале следующей недели.

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