Синоптик Тишковец прогнозирует выпадение до половины месячной нормы осадков за неделю

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве прогнозируется выпадение до половины месячной нормы осадков.

«Русская зима продолжит господствовать на просторах средней полосы России, и предстоящая неделя будет соответствовать этому статусу с довольно снежной, ветреной и умеренно морозной погодой», — приводит РИА Новости его слова.

Тишковец добавил, что с утра понедельника ожидается мощный североатлантический циклон со снегопадами средней интенсивности и метелями с ухудшением видимости.

«Показания барометров рухнут до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы. Выпадет до 5 мм осадков, сугробы подрастут с 29 до 31—32 см. Ветер в порывах будет достигать 15 м/с. Ночная температура — -2...-7 °С, днём — 0...-5 °С», — отметил синоптик.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в начале следующей недели.