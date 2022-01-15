Синоптик Позднякова рассказала о потеплении в Москве на следующей неделе

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Полина Полетаева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в начале следующей недели.
Синоптик Позднякова рассказала о потеплении в Москве на следующей неделе
  • Legion-Media
  • © Mihail Siergiejevicz / SOPA Imag

«В воскресенье температура будет чуть ниже, чем сегодня. Ожидается облачность с прояснениями и местами небольшой снег. В Москве в течение всех суток ожидается -4…-6 °С», — рассказала синоптик.

Она отметила, что на следующей неделе, за исключением среды, температура воздуха будет выше климатической нормы.

«В понедельник облачная погода со снегом сохранится. Ночная температура -5…-7 °С, а дневная -1…-3 °С. Практически такая же погода сохранится и во вторник. А вот в среду характер погоды изменится, на короткое время мы окажемся в более холодном воздухе. Подрастёт атмосферное давление. Температура воздуха станет понижаться. Ночью в Москве порядка -8…-10 °С, днём около -7…-9 °С. Но уже днём в четверг температура вновь начнёт повышаться. Ожидается порядка -4…-6 °С», — добавила Позднякова.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в столице в субботу ожидается облачная погода и температура воздуха до -3 °С.

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