Forbes включил девочку из России в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире

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Издание Forbes включило девочку из России Анастасию Радзинскую в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире. По информации журнала, семилетняя россиянка, ведущая собственный канал на YouTube, за 2021 год заработала $28 млн и заняла шестую строчку рейтинга.
Forbes включил девочку из России в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире
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«Семилетняя девочка, иммигрировавшая из России вместе с родителями, набрала 87,5 млн подписчиков на своём канале Like Nasty, где она ведёт хронику своей жизни», — говорится в сообщении.

Первую строчку занимает блогер Джеймс Дональдсон (MrBeast), его годовой заработок составил $54 млн. На втором месте рейтинга — видеоблогер Джейк Пол ($45 млн), на третьем — Марк Фишбах (Markiplier) с $38 млн.

В конце декабря Forbes представил рейтинг самых обедневших в 2021 году российских миллиардеров.

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