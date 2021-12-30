Forbes: Сулейман Керимов стал самым обедневшим российским миллиардером в 2021 году

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Акционер золотодобывающей компании «Полюс» Сулейман Керимов, семье которого принадлежит 76,3% акций предприятия, стал самым обедневшим российским миллиардером по версии журнала Forbes.
Forbes: Сулейман Керимов стал самым обедневшим российским миллиардером в 2021 году
  • © Dmitry Dukhanin/Kommersant/Sipa USA
  • Legion-Media

Издание отмечает, что 70 из 104 российских миллиардеров разбогатели, в то время как у 29 человек состояние уменьшилось.

Лидером среди обедневших стал Керимов, потерявший в текущем году, по оценке Forbes, почти $6 млрд из-за снижения биржевых цен на золото. На 20 декабря 2021 года его состояние журнал оценивал в $14,92 млрд.

Далее идёт основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг, чьё состояние за год снизилось на $2,93 млрд — до $9,29 млрд.

На третьем месте — совладелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик, потерявший в 2021 году $668 млн. Его активы оцениваются теперь в $1,80 млрд.

Ранее сообщалось, что глава Tesla Илон Маск с начала ноября продал акции компании примерно на $15 млрд.

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