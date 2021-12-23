Илон Маск с начала ноября продал акции Tesla на $15 млрд

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Глава Tesla Илон Маск с начала ноября продал акции компании на сумму примерно в $15 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на биржевые документы.
Илон Маск с начала ноября продал акции Tesla на $15 млрд
  • AP

Как, уточняет агентство, накануне Маск продал более 934 тыс. акций Tesla на сумму чуть более $1,2 млрд. Согласно подсчётам на основании биржевых документов, с момента объявления о продаже акций компании их общая сумма составила $15,1 млрд.

Отмечается, что Маск начал продавать акции Tesla 11 ноября, в тот день он продал 4,5 млн акций из своего пакета на сумму $5 млрд.

Как сообщалось ранее, миллиардер Илон Маск стал человеком года по версии американского журнала Time.

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