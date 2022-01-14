На ВДНХ отреставрируют ресторан «Золотой колос»

На ВДНХ будет отреставрирован исторический ресторан «Золотой колос».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Проект реставрации утверждён Департаментом культурного наследия Москвы.

«Здание «Золотого колоса» на ВДНХ — интереснейший памятник архитектуры федерального значения, который долго ждал комплексной реставрации. В постсоветское время помещения ресторана использовались в качестве склада. Затем здание закрыли до проведения восстановительных работ и оно долго пустовало», — заявил глава департамента Алексей Емельянов.

По его словам, после завершения работ в здании вновь планируют открыть ресторан.

Объекту намерены вернуть элементы довоенной архитектуры и сталинского ампира, передаёт НТВ. Специалисты расчистят лестницы, приведут в порядок балясины ограждений лестничных маршей, восстановят пол. Главное внимание будет уделено восстановлению фасада.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае признали объектами культурного наследия более 80 зданий конца XIX — начала ХХ века.