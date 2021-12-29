В Краснодарском крае признали памятниками более 80 зданий в 2021 году
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Они расположены в Краснодаре, Армавире, Сочи, Ейске, Приморско-Ахтарске, Геленджике, Новокубанске и Мостовском районе», — заявил вице-губернатор Сергей Болдин.
По его словам, также заказано проведение государственных историко-культурных экспертиз в отношении 224 выявленных объектов археологического наследия.
«Решение об их включении в реестр примет в 2022 году Министерство культуры РФ», — уточнил Болдин.
Кроме того, за год отремонтировано и отреставрировано 59 объектов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых — Волконских.