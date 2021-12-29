В Краснодарском крае признали памятниками более 80 зданий в 2021 году

В Краснодарском крае признали объектами культурного наследия более 80 зданий конца XIX — начала ХХ веков в 2021 году.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Они расположены в Краснодаре, Армавире, Сочи, Ейске, Приморско-Ахтарске, Геленджике, Новокубанске и Мостовском районе», — заявил вице-губернатор Сергей Болдин.

По его словам, также заказано проведение государственных историко-культурных экспертиз в отношении 224 выявленных объектов археологического наследия.

«Решение об их включении в реестр примет в 2022 году Министерство культуры РФ», — уточнил Болдин.

Кроме того, за год отремонтировано и отреставрировано 59 объектов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых — Волконских.