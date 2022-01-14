В Челябинской области предупредили об усилении ветра в выходные

В Челябинской области в ближайшие дни ожидается потепление, снег и резкое усиление ветра.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ночь на субботу в Челябинской области ожидаются небольшой снег, местами умеренный, метели. Такая же погода сохранится на всём протяжении двух суток 15 и 16 января», — заявили синоптики.

В субботу порывы ветра могут достигать 16 м/с, в воскресенье ожидается усиление до 20 м/с.

Температура воздуха ночью 15 января составит -12...-17 °С, днём — около -6...-11 °С. В воскресенье прогнозируется -8...-13 °С ночью и до -4 °С днём.

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В субботу прогнозируется ветер 8—13 м/с, местами порывы 17—22 м/с, в отдельных районах и в горах до 24—29 м/с. В воскресенье ожидается ветер 6—11 м/с, местами порывы до 15—20 м/с.

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