Глава Минкультуры Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Вознесенской

Короткая ссылка
Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народной артистки России Анастасии Вознесенской в связи со смертью актрисы.
Глава Минкультуры Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Вознесенской
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

По словам министра, Вознесенская — настоящая звезда сцены и любимица публики.

Любимова отметила, что актриса всю жизнь посвятила искусству, московскому художественному театру и внесла значимый вклад в обогащение отечественной культуры.

Она добавила, что творческий путь актрисы был наполнен «завораживающими образами и интересными ролями, бурными аплодисментами и искренним восхищением».

14 января стало известно, что народная артистка России, вдова актёра Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить