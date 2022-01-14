Глава Минкультуры Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Вознесенской

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народной артистки России Анастасии Вознесенской в связи со смертью актрисы.

Об этом сообщило РИА Новости.

По словам министра, Вознесенская — настоящая звезда сцены и любимица публики.

Любимова отметила, что актриса всю жизнь посвятила искусству, московскому художественному театру и внесла значимый вклад в обогащение отечественной культуры.

Она добавила, что творческий путь актрисы был наполнен «завораживающими образами и интересными ролями, бурными аплодисментами и искренним восхищением».

14 января стало известно, что народная артистка России, вдова актёра Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни.