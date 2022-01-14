Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Вознесенской

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Анастасия Румянцева
Советская и российская актриса театра и кино народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что народная артистка России, вдова актёра Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни.
Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Вознесенской
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

«Мы снимались в одной картине, и они были очень закрытые люди с Мягковым... Приходили на съёмку и уходили, так что сказать, что они общались с кем-то, я не могу. Я соболезную её родным, для которых это большое горе. И вообще могу сказать, что страшный год какой-то, столько людей искусства, столько из нашего мира театрального и кино ушло... Очень грустно. Целое поколение покидает этот мир», — добавила актриса. 

14 января стало известно, что народная артистка России, вдова актёра Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни.

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