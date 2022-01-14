В Буэнос-Айресе начала работу выставка лауреатов фотоконкурса имени Стенина

В Буэнос-Айресе начала работу выставка, на которой представлено более 30 работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Работы лучших молодых фотографов привозят в Буэнос-Айрес в третий раз. Впервые такая выставка состоялась в 2019 году в Российском центре науки и культуры.

Зимой 2020-го экспозицию разместили на площадке железнодорожного вокзала Ретиро. В этом году работы лауреатов также представлены в центральном холле вокзала. Выставка включает фотографии из России, Испании, Мексики, Китая, Германии, Ирана и других стран.

«Мне очень нравятся уровень конкурса, качество и профессионализм работ и темы, которые он затрагивает. Кроме того, конкурс — один из немногих, где поддерживают молодых фотожурналистов», — заявил аргентинский фотограф, победитель 2020 года Бруно Серимеле.

Ранее сообщалось, что открыт приём работ на VIII Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.