Синоптик предупредил москвичей о рекордно низком атмосферном давлении 14 января

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В Москве в пятницу, 14 января, ожидается рекордно низкое атмосферное давление (716 мм рт. ст.). Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик предупредил москвичей о рекордно низком атмосферном давлении 14 января
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«Циклон «Эльза» обрушит фон атмосферного давления ниже «барического плинтуса». К 14:00 показания барометров понизятся до небывалых для 14 января значений — 716 мм рт. ст. (954,6 гПа)», — приводит ТАСС его слова.

Тишковец уточнил, что рекорд низкого давления, так называемый плинтус, для 14 января был зафиксирован в 1948 году, когда метеорологи зафиксировали 960,7 гПа.

Ранее синоптики предупредили, что на Москву за сутки обрушится до 25% месячной нормы осадков.

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