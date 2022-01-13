Синоптик спрогнозировал выпадение до 25% месячной нормы осадков в Москве за 24 часа

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на Москву за сутки обрушится до 25% месячной нормы осадков.
Синоптик спрогнозировал выпадение до 25% месячной нормы осадков в Москве за 24 часа
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«Обложные осадки будут идти и в пятницу, причём уже в смешанной фазе в виде снега, мокрого снега и даже не исключено, что вперемешку с кратковременным дождём и моросью. Общее количество небесной влаги за предстоящие 24 часа — от 7 до 12 мм, что составляет 20—25% месячной нормы», — заявил он РИА Новости.

По его словам, пик интенсивности осадков придётся на середину дня 14 января, а видимость в течение светлого времени ухудшится до 500 м.

«Прогнозируются налипание мокрого снега и гололёдные явления, на дорогах снежная каша и слякоть», — рассказал Тишковец.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели.

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