Синоптик спрогнозировал выпадение до 25% месячной нормы осадков в Москве за 24 часа

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на Москву за сутки обрушится до 25% месячной нормы осадков.

«Обложные осадки будут идти и в пятницу, причём уже в смешанной фазе в виде снега, мокрого снега и даже не исключено, что вперемешку с кратковременным дождём и моросью. Общее количество небесной влаги за предстоящие 24 часа — от 7 до 12 мм, что составляет 20—25% месячной нормы», — заявил он РИА Новости.

По его словам, пик интенсивности осадков придётся на середину дня 14 января, а видимость в течение светлого времени ухудшится до 500 м.

«Прогнозируются налипание мокрого снега и гололёдные явления, на дорогах снежная каша и слякоть», — рассказал Тишковец.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели.