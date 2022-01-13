Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что в четверг вечером начнётся снегопад, который усилится в пятницу. Столичный регион окажется в «ложбине глубокого циклона». Выпадет 3—5 мм осадков. Скорость порывов ветра может превысить 12 м/с.

«Но уже в ночь на субботу начнётся потепление, температура воздуха составит -2...-4 ˚С, днём — до -5 ˚С. Местами мокрый снег и оттепель», — сообщила Позднякова.

Она отметила, что такая же погода ожидается и в воскресенье.

Как добавила эксперт, в целом температура до конца недели будет выше климатической нормы.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.