Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели.
Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели
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В беседе с газетой «Известия» она заявила, что в четверг вечером начнётся снегопад, который усилится в пятницу. Столичный регион окажется в «ложбине глубокого циклона». Выпадет 3—5 мм осадков. Скорость порывов ветра может превысить 12 м/с.

«Но уже в ночь на субботу начнётся потепление, температура воздуха составит -2...-4 ˚С, днём — до -5 ˚С. Местами мокрый снег и оттепель», — сообщила Позднякова.

Она отметила, что такая же погода ожидается и в воскресенье.

Как добавила эксперт, в целом температура до конца недели будет выше климатической нормы.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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