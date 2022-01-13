Умер один из ведущих педагогов Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов

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Заслуженный артист России, один из ведущих педагогов Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов умер в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.
Умер один из ведущих педагогов Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов
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Об этом говорится в сообщении на странице Школы-студии МХАТ в Facebook.

«Школа-студия МХАТ с прискорбием сообщает, что после продолжительной болезни ушёл из жизни Михаил Андреевич Лобанов, один из ведущих педагогов нашего института, легенда мхатовской школы», — отмечается в сообщении.

Михаил Лобанов являлся заслуженным артистом России, заслуженным деятелем искусств, лауреатом премии Олега Табакова. Он преподавал в Школе-студии МХАТ с 1980 года.

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