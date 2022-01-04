Российский актёр Владимир Городничев скончался 75-м году жизни

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Российский актёр театра и кино Владимир Городничев умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Ивановского областного драматического театра.
Российский актёр Владимир Городничев скончался 75-м году жизни
  • © "Альянс-фильм", 1992

«Ушёл из жизни наш артист Владимир Константинович Городничев», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что он проработал в Ивановском театре всю свою жизнь.

Городничев сыграл в спектаклях «Вишнёвый сад», «Кому на Руси жить хорошо», «Король Лир», «Сон в летнюю ночь», «Аленький цветочек» и многих других.

Ранее ФАН сообщало, что в возрасте 81 года скончался заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ заслуженный артист России Вадим Лобанов.

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