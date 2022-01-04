Российский актёр Владимир Городничев скончался 75-м году жизни
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«Ушёл из жизни наш артист Владимир Константинович Городничев», — пишет пресс-служба.
Отмечается, что он проработал в Ивановском театре всю свою жизнь.
Городничев сыграл в спектаклях «Вишнёвый сад», «Кому на Руси жить хорошо», «Король Лир», «Сон в летнюю ночь», «Аленький цветочек» и многих других.
Ранее ФАН сообщало, что в возрасте 81 года скончался заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ заслуженный артист России Вадим Лобанов.