Метеоролог Латышева прокомментировала погодные особенности 2021 года

Заведующая базовой кафедрой Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН — кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета Инна Латышева прокомментировала погодные особенности в разных регионах мира в 2021 году.

В беседе с «Российской газетой» метеоролог отметила, что, по данным климатических карт, в 2021 году рекордсменами по теплу в Северном полушарии стали Арктика, Китай, Северная Африка и Северная Америка.

«Для России этот год оказался холоднее аномально тёплого 2020-го более чем на 2 °С. Температуры выше обычного преобладали на большей части территории России только в апреле, августе и ноябре», — сказала Латышева.

Со своей стороны, главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» сообщила, что в столице в ближайшие дни ожидается оттепель.

«Днём температура воздуха в Москве будет -1...+1 °С. Довольно ненастная погода. Не исключено, что завтра будет установлен рекорд минимального атмосферного давления. Может выпасть видимое количество осадков в виде снега», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в конце недели в Челябинской области ожидается сильный ветер, а также снегопад.