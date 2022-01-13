Метеоролог Латышева прокомментировала погодные особенности 2021 года

Короткая ссылка
Заведующая базовой кафедрой Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН — кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета Инна Латышева прокомментировала погодные особенности в разных регионах мира в 2021 году.
Метеоролог Латышева прокомментировала погодные особенности 2021 года
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» метеоролог отметила, что, по данным климатических карт, в 2021 году рекордсменами по теплу в Северном полушарии стали Арктика, Китай, Северная Африка и Северная Америка.

«Для России этот год оказался холоднее аномально тёплого 2020-го более чем на 2 °С. Температуры выше обычного преобладали на большей части территории России только в апреле, августе и ноябре», — сказала Латышева.

Со своей стороны, главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» сообщила, что в столице в ближайшие дни ожидается оттепель.

«Днём температура воздуха в Москве будет -1...+1 °С. Довольно ненастная погода. Не исключено, что завтра будет установлен рекорд минимального атмосферного давления. Может выпасть видимое количество осадков в виде снега», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в конце недели в Челябинской области ожидается сильный ветер, а также снегопад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить