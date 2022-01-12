Синоптики пообещали морозы и усиление ветра до 20 м/с в Челябинской области
- Legion-Media
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«В ночь на четверг, 13 января, температура в Челябинской области опустится до -25 ˚С, а в горах и низинах — до -30 °С. Следующая ночь будет также холодной — до -28 °С», — заявили синоптики.
Скорость ветра может достигать 15—20 м/с, местами ожидается снег.
Днём в четверг прогнозируется около -16 °С, днём в пятницу — до -6...-11 °С.
Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.