Синоптики пообещали морозы и усиление ветра до 20 м/с в Челябинской области

В конце недели в Челябинской области ожидается сильный ветер, а также снегопад.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ночь на четверг, 13 января, температура в Челябинской области опустится до -25 ˚С, а в горах и низинах — до -30 °С. Следующая ночь будет также холодной — до -28 °С», — заявили синоптики.

Скорость ветра может достигать 15—20 м/с, местами ожидается снег.

Днём в четверг прогнозируется около -16 °С, днём в пятницу — до -6...-11 °С.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.