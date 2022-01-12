Синоптики пообещали морозы и усиление ветра до 20 м/с в Челябинской области

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В конце недели в Челябинской области ожидается сильный ветер, а также снегопад.
Синоптики пообещали морозы и усиление ветра до 20 м/с в Челябинской области
  • Legion-Media

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ночь на четверг, 13 января, температура в Челябинской области опустится до -25 ˚С, а в горах и низинах — до -30 °С. Следующая ночь будет также холодной — до -28 °С», — заявили синоптики.

Скорость ветра может достигать 15—20 м/с, местами ожидается снег.

Днём в четверг прогнозируется около -16 °С, днём в пятницу — до -6...-11 °С.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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