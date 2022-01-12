В Краснодарском крае создали природный заказник на площади 13 тысяч гектаров

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В Гулькевичском и Кавказском районах Краснодарского края создали природный заказник.
В Краснодарском крае создали природный заказник на площади 13 тысяч гектаров
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональную администрацию.

Как отметил вице-губернатор Сергей Болдин, особо охраняемая природная территория (ООПТ) появилась для сохранения уникального природного комплекса и поддержания экологического баланса. Там можно встретить более 80 краснокнижных видов растений и животных.

В 2022 году в крае планируют создать ещё 12 ООПТ регионального значения.

Ранее координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова в беседе с RT рассказала о редких видах животных в российских заповедниках и методах увеличения популяции.

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