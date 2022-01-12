В Удмуртии предупредили о морозах до -28 ˚С
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета республики по делам ГО и ЧС.
Ночью температура воздуха составит -18...-23 ˚С, местами до -28 ˚С.
Ветер северо-восточный, 2—7 м/с.
Также стало известно, что в Краснодарском крае действует четыре экстренных предупреждения, связанных с сильными дождями и снегопадами, вероятностью схода лавин и подъёмом уровня воды в реках до опасных значений, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Спасатели работают в режиме повышенной готовности. В ведомстве организован оперштаб, который следит за ситуацией круглосуточно.
Ранее сообщалось, что в центре и на севере европейской части России в конце рабочей недели ожидается повышение температуры на 20 °C.