В Удмуртии предупредили о морозах до -28 ˚С

В Удмуртии в ночь на четверг, 13 января, ожидаются сильные морозы.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета республики по делам ГО и ЧС.

Ночью температура воздуха составит -18...-23 ˚С, местами до -28 ˚С.

Ветер северо-восточный, 2—7 м/с.

Также стало известно, что в Краснодарском крае действует четыре экстренных предупреждения, связанных с сильными дождями и снегопадами, вероятностью схода лавин и подъёмом уровня воды в реках до опасных значений, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Спасатели работают в режиме повышенной готовности. В ведомстве организован оперштаб, который следит за ситуацией круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в центре и на севере европейской части России в конце рабочей недели ожидается повышение температуры на 20 °C.