Синоптик Вильфанд предупредил о скачке температуры в Европейской России 14 января

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В центре и на севере Европейской России в конце рабочей недели ожидается повышение температуры на 20°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик Вильфанд предупредил о скачке температуры в Европейской России 14 января
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25-30 мм, а температура повысится на 20°C», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, начиная с 13 января в центр Европейской России перемещается мощнейший циклон.

Он отметил, что днём 13 и 14 января будет примерно 0°C.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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