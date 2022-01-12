Синоптик Вильфанд предупредил о скачке температуры в Европейской России 14 января
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«До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25-30 мм, а температура повысится на 20°C», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
По его словам, начиная с 13 января в центр Европейской России перемещается мощнейший циклон.
Он отметил, что днём 13 и 14 января будет примерно 0°C.
Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.