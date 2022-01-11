Вильфанд спрогнозировал резкое снижение атмосферного давления в Москве в ночь на 14 января

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал резкое снижение атмосферного давления в Москве в ночь на пятницу, 14 января.
Вильфанд спрогнозировал резкое снижение атмосферного давления в Москве в ночь на 14 января
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что в настоящее время в городе фиксируется атмосферное давление на уровне 755—757 мм рт. ст., что почти на 10 мм превышает обычные показатели для этого времени года. В ночь на пятницу придёт циклон, который может изменить ситуацию.

«Днём очень интересная ситуация получается: вместо полосы высокого давления начинается существенное изменение циркуляции, очень красивый циклон перемещается со стороны Гренландии через Скандинавию на европейскую территорию России, давление будет понижаться, но не медленно, постепенно, а взрывным образом, очень резко», — пояснил Вильфанд.

По его словам, утром 14 января давление понизится сразу на 27—30 мм.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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