Режиссёр Сегал поделился воспоминаниями об актёре Гериловиче

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Режиссёр Михаил Сегал поделился воспоминаниями об актёре Алексее Гериловиче, который снимался в его фильме «Глубже!».
Режиссёр Сегал поделился воспоминаниями об актёре Гериловиче
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«В моём фильме Алексей Герилович участвовал в эпизоде в течение одного дня, поэтому я не имел возможности с ним по-человечески познакомиться. Однако я с удовольствием для себя отметил его профессиональные качества, умение быстро понять и выполнить задачу», — заявил Сегал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам режиссёра, он доволен состоявшимся сотрудничеством.

Сегал также выразил соболезнования в связи со смертью актёра.

Ранее СМИ сообщали, что тело актёра Алексея Гериловича обнаружили в его московской квартире.

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