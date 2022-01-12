Режиссёр Сегал поделился воспоминаниями об актёре Гериловиче
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- РИА Новости
«В моём фильме Алексей Герилович участвовал в эпизоде в течение одного дня, поэтому я не имел возможности с ним по-человечески познакомиться. Однако я с удовольствием для себя отметил его профессиональные качества, умение быстро понять и выполнить задачу», — заявил Сегал в беседе с «Газетой.Ru».
По словам режиссёра, он доволен состоявшимся сотрудничеством.
Сегал также выразил соболезнования в связи со смертью актёра.
Ранее СМИ сообщали, что тело актёра Алексея Гериловича обнаружили в его московской квартире.