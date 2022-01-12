РИА Новости: в Москве обнаружено тело актёра из сериала «Глухарь» Гериловича

Короткая ссылка
Тело актёра из сериала «Глухарь» Алексея Гериловича обнаружено в его московской квартире. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости: в Москве обнаружено тело актёра из сериала «Глухарь» Гериловича
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Алексей Герилович был найден мёртвым в квартире в Посланниковом переулке. Труп был найден на кухне без одежды, также рядом с телом найден пакет с упаковками от лекарств», — заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что Герилович несколько дней не выходил на связь.

Ранее стало известно, что поэт и писатель, автор «Песенки Крокодила Гены» Александр Тимофеевский скончался в возрасте 88 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить