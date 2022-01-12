РИА Новости: в Москве обнаружено тело актёра из сериала «Глухарь» Гериловича

Тело актёра из сериала «Глухарь» Алексея Гериловича обнаружено в его московской квартире. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Алексей Герилович был найден мёртвым в квартире в Посланниковом переулке. Труп был найден на кухне без одежды, также рядом с телом найден пакет с упаковками от лекарств», — заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что Герилович несколько дней не выходил на связь.

Ранее стало известно, что поэт и писатель, автор «Песенки Крокодила Гены» Александр Тимофеевский скончался в возрасте 88 лет.