РИА Новости: в Москве обнаружено тело актёра из сериала «Глухарь» Гериловича
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
«Алексей Герилович был найден мёртвым в квартире в Посланниковом переулке. Труп был найден на кухне без одежды, также рядом с телом найден пакет с упаковками от лекарств», — заявил собеседник агентства.
Он также отметил, что Герилович несколько дней не выходил на связь.
Ранее стало известно, что поэт и писатель, автор «Песенки Крокодила Гены» Александр Тимофеевский скончался в возрасте 88 лет.