Автор «Песенки Крокодила Гены» Александр Тимофеевский умер в возрасте 88 лет
- © Александр Павлович Тимофеевский
«В это рождественское утро не стало Александра Павловича Тимофеевского», — написал он в своём Facebook.
Капков рассказал, что Тимофеевский работал в разные годы на «Союзмультфильме» и в творческом объединении «Экран», писал сценарии и сочинял тексты песен.
По его словам, песня «Пусть бегут неуклюже» стала «гимном дня рождения каждого советского человека».
Ранее умер российский актёр театра и кино Владимир Городничев, ему было 74 года.