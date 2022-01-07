Автор «Песенки Крокодила Гены» Александр Тимофеевский умер в возрасте 88 лет

Поэт и писатель, автор «Песенки Крокодила Гены» Александр Тимофеевский скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил киновед Сергей Капков.

«В это рождественское утро не стало Александра Павловича Тимофеевского», — написал он в своём Facebook.

Капков рассказал, что Тимофеевский работал в разные годы на «Союзмультфильме» и в творческом объединении «Экран», писал сценарии и сочинял тексты песен.

По его словам, песня «Пусть бегут неуклюже» стала «гимном дня рождения каждого советского человека».

Ранее умер российский актёр театра и кино Владимир Городничев, ему было 74 года.