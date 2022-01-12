Телеведущая Лосева поделилась воспоминаниями о Михаиле Зеленском

Ведущая «Царьград ТВ» Олеся Лосева поделилась воспоминаниями о журналисте Михаиле Зеленском.

«Я мало была с ним знакома. Но пересекалась в гримёрке телеканала «Россия», мы там работали. Он был улыбчивым, позитивным, любил жизнь», — заявила она в беседе с Nation News.

Как отметила Лосева, это был исключительно позитивный человек, который любил жизнь и был предан своей профессии.

Со своей стороны, телеведущая Анастасия Чернобровина в беседе с газетой «Известия» назвала Зеленского потрясающим человеком и большим профессионалом.

«Это человек, который очень любит свою семью, своих детей, любит жизнь. Я не могу говорить как-то в прошлом, это очень странно будет звучать», — сказала она.

Ранее олимпийский чемпион хоккеист Виталий Прохоров выразил соболезнования родным и близким Зеленского.