Хоккеист Прохоров выразил соболезнования близким журналиста Зеленского

Олимпийский чемпион, хоккеист Виталий Прохоров выразил соболезнования родным и близким журналиста Михаила Зеленского.

«Приятный в общении, профессионал. Трагично, когда уходят в столь раннем возрасте, соболезнования родным и близким. По общению он оставлял очень положительное впечатление, это я искренне говорю, без всякой лести», — приводит слова Прохорова телеканал «360».

Ранее телеведущий Анатолий Кузичев в беседе с «Газетой.Ru» поделился воспоминаниями о работе с Зеленским.

Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет.