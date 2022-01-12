Хоккеист Прохоров выразил соболезнования близким журналиста Зеленского

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Олимпийский чемпион, хоккеист Виталий Прохоров выразил соболезнования родным и близким журналиста Михаила Зеленского.
Хоккеист Прохоров выразил соболезнования близким журналиста Зеленского
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Приятный в общении, профессионал. Трагично, когда уходят в столь раннем возрасте, соболезнования родным и близким. По общению он оставлял очень положительное впечатление, это я искренне говорю, без всякой лести», — приводит слова Прохорова телеканал «360».

Ранее телеведущий Анатолий Кузичев в беседе с «Газетой.Ru» поделился воспоминаниями о работе с Зеленским.

Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет.

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