Глава Минкультуры России выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Зеленского

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью журналиста и телеведущего Михаила Зеленского.

«Прискорбной новостью для всех нас стала смерть журналиста и телеведущего Михаила Владимировича Зеленского», — заявила она.

По её словам, благодаря многогранному таланту, ответственному подходу к работе и преданности избранному делу он снискал непререкаемый авторитет у журналистского сообщества.

Любимова подчеркнула, что последние годы Зеленский посвятил информационному освещению событий культурной и общественной жизни.

«Михаил Владимирович вкладывался в это дело без остатка и всегда искренне рассказывал зрителям о достижениях современной российской культуры. Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память», — добавила она.

Ранее стало известно, что журналист Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет.

Как сообщала радиостанция «Вести FM», по предварительным данным, причиной смерти журналиста стал инсульт.