Глава Минкультуры России выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Зеленского
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- РИА Новости
«Прискорбной новостью для всех нас стала смерть журналиста и телеведущего Михаила Владимировича Зеленского», — заявила она.
По её словам, благодаря многогранному таланту, ответственному подходу к работе и преданности избранному делу он снискал непререкаемый авторитет у журналистского сообщества.
Любимова подчеркнула, что последние годы Зеленский посвятил информационному освещению событий культурной и общественной жизни.
«Михаил Владимирович вкладывался в это дело без остатка и всегда искренне рассказывал зрителям о достижениях современной российской культуры. Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память», — добавила она.
Ранее стало известно, что журналист Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет.
Как сообщала радиостанция «Вести FM», по предварительным данным, причиной смерти журналиста стал инсульт.