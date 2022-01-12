Глава Минкультуры России выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Зеленского

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Глава Министерства культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью журналиста и телеведущего Михаила Зеленского.
Глава Минкультуры России выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Зеленского
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Прискорбной новостью для всех нас стала смерть журналиста и телеведущего Михаила Владимировича Зеленского», — заявила она.

По её словам, благодаря многогранному таланту, ответственному подходу к работе и преданности избранному делу он снискал непререкаемый авторитет у журналистского сообщества.

Любимова подчеркнула, что последние годы  Зеленский посвятил информационному освещению событий культурной и общественной жизни.

«Михаил Владимирович вкладывался в это дело без остатка и всегда искренне рассказывал зрителям о достижениях современной российской культуры. Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память», — добавила она.

Ранее стало известно, что журналист Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет.

Как сообщала радиостанция «Вести FM», по предварительным данным, причиной смерти журналиста стал инсульт.

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