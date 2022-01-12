В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения метеоусловий
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
«В Новороссийске в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий введён режим «повышенная готовность», — сообщается в Instagram-аккаунте городской администрации.
Он будет действовать до 18:00 17 января.
Отмечается, что в регионе прогнозируются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, гололедица, порывы ветра до 20-25 м/с, налипание мокрого снега на деревьях и проводах.
На территории муниципального образования прогнозируется вероятность возникновения ЧС и происшествий.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что уровень воды в реках местами может достигнуть опасных отметок из-за продолжающихся дождей.