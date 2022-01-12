В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения метеоусловий

В связи с прогнозируемыми снегом, гололедицей и сильным ветром в Новороссийске ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В Новороссийске в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий введён режим «повышенная готовность», — сообщается в Instagram-аккаунте городской администрации.

Он будет действовать до 18:00 17 января.

Отмечается, что в регионе прогнозируются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, гололедица, порывы ветра до 20-25 м/с, налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

На территории муниципального образования прогнозируется вероятность возникновения ЧС и происшествий.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что уровень воды в реках местами может достигнуть опасных отметок из-за продолжающихся дождей.