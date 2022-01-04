В МЧС предупредили об опасном уровне подъёма воды в реках Кубани
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«В связи с выпавшими и продолжающимися осадками... ожидаются подъёмы уровней воды местами с достижением опасных отметок», — сообщает пресс-служба.
Предупреждение объявлено до 5 января и касается Северского, Абинского, Крымского и Туапсинского районов, а также городов Геленджик и Новороссийск.
Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что маловодье и засуха прогнозируются в 2022 году на территории регионов в южной части России.